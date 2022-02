Potenza, abusi su alunni minorenni: il prof aveva due condanne a Bergamo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel 2019 era stato condannato a Bergamo per violenza sessuale ai danni di alunni minorenni, con l’interdizione perpetua dalle scuole. Nonostante ciò ha insegnato fino al 2021 l’ex professore arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale aggravata ai danni di un suo ex alunno minorenne, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. È emerso durante le indagini sull’uomo, che “in più occasioni, approfittando del proprio ruolo di educatore, avrebbe abusato di propri alunni, ed in seguito li avrebbe minacciati e ricattati”. I parlamentari bergamaschi della Lega Daniele Belotti, deputato, e Simona Pergreffi, senatrice, hanno presentato un’interrogazione sul tema: “Abbiamo interrogato i ministri della Giustizia e dell’Istruzione per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel 2019 era stato condannato aper violenza sessuale ai danni di, con l’interdizione perpetua dalle scuole. Nonostante ciò ha insegnato fino al 2021 l’exessore arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale aggravata ai danni di un suo ex alunno minorenne, coordinata dalla Procura della Repubblica di. È emerso durante le indagini sull’uomo, che “in più occasioni, apittando del proprio ruolo di educatore, avrebbe abusato di propri, ed in seguito li avrebbe minacciati e ricattati”. I parlamentari bergamaschi della Lega Daniele Belotti, deputato, e Simona Pergreffi, senatrice, hanno presentato un’interrogazione sul tema: “Abbiamo interrogato i ministri della Giustizia e dell’Istruzione per ...

PrimaBergamo : Abusi su studenti, condannato a Bergamo ma continuava a insegnare a Potenza: Era stato condannato a Bergamo per vio… - infoitinterno : Abusi su studenti, condannato a Bergamo ma continuava a insegnare a Potenza - TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #16febbraio in #DIRETTA su @RaiTre: ?? #Vaccino #COVID19, molti i minori figli di… - TgrRai : #Potenza, abusi e ricatti ai danni di un minore: in carcere un ex professore 51enne. Nonostante due condanne, l'uom… - fanpage : Una terribile storia di abusi sessuali tra i banchi di scuola -