Pechino 2022 | Goggia | ' Grazie a tutti per l' affetto | ci rivediamo in Italia!'

Pechino, 16 feb. (Adnkronos) - Il giorno dopo l'argento conquistato nella discesa olimpica di Pechino 2022, Sofia Goggia prepara le valigie per tornare in Italia, dove atterrerà nella giornata di giovedì 17 febbraio. La campionessa bergamasca ha trascorso le ore successive alla gara festeggiando la sua medaglia e il bronzo di Nadia Delago insieme alle compagne di squadre, allo staff tecnico, al capo missione della spedizione italiana Carlo Mornati e al presidente Fisi Flavio Roda presso Casa Italia. "E' stata una giornata intensa dal punto di vista delle emozioni -racconta Sofia-, ho voluto condividere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendo conto dell'impresa che ho fatto, adesso torno in Italia fiera di me stessa e con la consapevolezza che la mia ...

