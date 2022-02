“Non riesco a trattenermi”: la scenata di gelosia di Soleil Sorge ad Alex Belli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'attore, rientrato da poco nella Casa del Grande Fratello Vip, sembra deciso a riconquistare la moglie Delia Duran, mentre l'influencer italoamericana vuole mettere un punto alla loro relazione. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'attore, rientrato da poco nella Casa del Grande Fratello Vip, sembra deciso a riconquistare la moglie Delia Duran, mentre l'influencer italoamericana vuole mettere un punto alla loro relazione. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

carmelitadurso : ??Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola… - rtl1025 : ?? 'La #musica è il mio modo di dire le cose. La mia valvola di sfogo più importante quando ci sono situazioni che n… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Fabian Ruiz e il sogno scudetto: 'Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe in città' - imjevnifer : @DeckerTrixie MA ALLORA NON È COLPA MIA IO NON RIESCO - LYSJMIN : STO SALTANDO NON RIESCO A STARE FERMA I BIGLIETTI DEVONO ESSERE MIEI IO E GIADA IN POLTRONA COL CULO AL CALDO A BES… -