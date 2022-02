Napoli, 400 milioni dal Cipess: fondi per la Linea 10 della metro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Napoli ha ottenuto 400 milioni dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, come finanziamento di progetti infrastrutturali: in prima fila la Linea 10 della metropolitana. “Napoli ha ottenuto 400 milioni dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, come finanziamento di progetti infrastrutturali. Una straordinaria notizia Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha ottenuto 400dal, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, come finanziamento di progetti infrastrutturali: in prima fila la10politana. “ha ottenuto 400dal, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, come finanziamento di progetti infrastrutturali. Una straordinaria notizia

