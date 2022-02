Muore in strada a Volterra: malore, uomo si accascia, inutili i soccorsi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Volterra, 16 febbraio 2022 - Si accascia in strada e Muore davanti ai passanti. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Accade a Volterra , nella mattina di mercoledì 16 febbraio. Si tratta di un ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 febbraio 2022 - Siindavanti ai passanti. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Accade a, nella mattina di mercoledì 16 febbraio. Si tratta di un ...

Advertising

antondepierro : RT @antondepierro: 2 notti consecutive di lavoro in clinica. Vi rendete conto?È semplicemente una vergogna.Purtroppo è una realtà diffusa c… - LetiziaFirenze : Malore fatale: 93enne si accascia in terra sulla strada e muore - ToscanaInDiretta - vaneasimivrsa : RT @luciano55321084: 16 febbraio 1990 muore Kheit Haring, uno dei leader della corrente neo-pop. I suoi lavori rappresentano la cultura di… - antondepierro : 2 notti consecutive di lavoro in clinica. Vi rendete conto?È semplicemente una vergogna.Purtroppo è una realtà diff… - infoitinterno : Puglia, nuova tragedia della strada: muore giovane infermiera -