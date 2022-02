Morte Michele Merlo, per i carabinieri la responsabilità è di due medici (Di mercoledì 16 febbraio 2022) sospettati di negligenza nei confronti del cantante La Procura di Vicenza sta continuando le indagini per accertare le eventuali responsabilità sulla Morte di Michele Merlo, il 28enne cantautore di Marostica. Secondo i carabinieri dei Nas su due medici in particolare ricadrebbe la responsabilità della Morte del giovane, che poteva essere forse salvato se la malattia gli fosse stata diagnosticata in tempo. I due medici oggetto di indagine avrebbero sottovalutato i sintomi presentati dal giovane. Per uno dei due medici, la responsabilità sarebbe minore, poiché il 2 giungo avrebbe diagnosticato una tonsillite quando i sintomi descritti erano ancora lievi. Leggi anche: Morte ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) sospettati di negligenza nei confronti del cantante La Procura di Vicenza sta continuando le indagini per accertare le eventualisulladi, il 28enne cantautore di Marostica. Secondo idei Nas su duein particolare ricadrebbe ladelladel giovane, che poteva essere forse salvato se la malattia gli fosse stata diagnosticata in tempo. I dueoggetto di indagine avrebbero sottovalutato i sintomi presentati dal giovane. Per uno dei due, lasarebbe minore, poiché il 2 giungo avrebbe diagnosticato una tonsillite quando i sintomi descritti erano ancora lievi. Leggi anche:...

