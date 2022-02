Morte di Davide Rossi: Mussari non crede al suicidio. E’ dalla parte della famiglia del giornalista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non crede al suicidio di Davide Rossi, l'ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, mentre depone davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla fine dell'ex responsabile della comunicazione della banca, trovato cadavere il 6 marzo 2013. Sta dalla parte della famiglia che ipotizza l'omicidio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nonaldi, l'ex presidente di Mps, Giuseppe, mentre depone davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla fine dell'ex responsabilecomunicazionebanca, trovato cadavere il 6 marzo 2013. Stache ipotizza l'omicidio L'articolo proviene da Firenze Post.

