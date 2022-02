Mangiare in fretta raddoppia il rischio di colesterolo alto e fa ingrassare: “Almeno 20 minuiti a tavola per aiutare il metabolismo e controllare il peso” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Avevano ragione i vecchi genitori a raccomandare di non Mangiare troppo velocemente. E non solo per una questione di educazione e galateo. La fretta a tavola in realtà raddoppia il rischio di aumentare i livelli di colesterolo, mentre pranzare e cenare stando seduti a tavola Almeno 20 minuti aiuta il metabolismo e consente di tenere sotto controllo l’introito calorico e quindi il peso. Il dato proviene da una ricerca dell’università Federico II di Napoli, in corso di pubblicazione sul Journal of Translational Medicine. Lo studio ha osservato le abitudini a tavola di 187 persone con obesità, mostrando che tra chi consuma i pasti in meno di 20 minuti le probabilità di avere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Avevano ragione i vecchi genitori a raccomandare di nontroppo velocemente. E non solo per una questione di educazione e galateo. Lain realtàildi aumentare i livelli di, mentre pranzare e cenare stando seduti a20 minuti aiuta ile consente di tenere sotto controllo l’introito calorico e quindi il. Il dato proviene da una ricerca dell’università Federico II di Napoli, in corso di pubblicazione sul Journal of Translational Medicine. Lo studio ha osservato le abitudini adi 187 persone con obesità, mostrando che tra chi consuma i pasti in meno di 20 minuti le probabilità di avere il ...

