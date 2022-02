“LoL 2”: difficile non ridere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Torna LoL: «non si ride» con Guzzanti e Raffaele Corriere della sera, pagina 43, di Renato Franco. Un fuorigara (Corrado Guzzanti) e tre fuoriclasse (Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e il Mago Forest): dopo il successo a sorpresa della prima stagione, il cast di LoL 2 Chi ride è fuori promette benissimo. A completarlo Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (sono anche marito e moglie); Tess Masazza e Max Angioni. È il format più semplice del mondo da spiegare: i comici devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. Fine. Le clip di presentazione (il via su Prime Video dal 24 febbraio con i primi quattro episodi) hanno mostrato un Corrado Guzzanti in versione Venditti al piano e poi nei panni dl Vulvia («in realtà sembra la nonna di Vulvia dopo un incidente», chiosa il comico); ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Torna LoL: «non si ride» con Guzzanti e Raffaele Corriere della sera, pagina 43, di Renato Franco. Un fuorigara (Corrado Guzzanti) e tre fuoriclasse (Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e il Mago Forest): dopo il successo a sorpresa della prima stagione, il cast di LoL 2 Chi ride è fuori promette benissimo. A completarlo Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (sono anche marito e moglie); Tess Masazza e Max Angioni. È il format più semplice del mondo da spiegare: i comici devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a fari loro avversari. Fine. Le clip di presentazione (il via su Prime Video dal 24 febbraio con i primi quattro episodi) hanno mostrato un Corrado Guzzanti in versione Venditti al piano e poi nei panni dl Vulvia («in realtà sembra la nonna di Vulvia dopo un incidente», chiosa il comico); ...

zuccadifiori : Forse ho capito come si fa lol ma è difficile persino più difficile dell’introduzione - safficaesaurita : Comunque a me il messaggio “se ti prendono in giro devi fregartene e riderci su” non piace per niente perché per un… - luminolo : @Mikrokosmos1987 un concerto di musica classica lol, io guarderò in religioso silenzio ed immobile pure da casa il… - VelvetMagIta : È più difficile far ridere oppure rimanere seri? Risponde il cast di “LOL – Chi ride è fuori” #LOL2 #VelvetMag… - Dr4couis : meglio di quella dell'anno scorso (era difficile fare peggio....) Per un attimo l'ho scambiata per la toro rosso de… -