LIVE Vuelta a Andalucia 2022, prima tappa in DIRETTA: otto corridori in testa, vantaggio di sette minuti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VOLTA AO ALGARVE 14.21 98 km al termine, superata la metà gara. 14.18 Qui le immagini della testa della corsa: -106 km El pelotón se encuentra a 7 minutos de los ocho escapados.#68RdS #UCIProSeries pic.twitter.com/RC3nIUDYrB — Vuelta a Andalucía (@VCAndalucia) February 16, 2022 14.15 Siamo quasi a metà gara (mancano ancora 106 km): 8 i fuggitivi, con 7 minuti di vantaggio sul peloton. 14.12 Sarà decisivo l’Alto La Parrilla, a 11 km dal traguardo. 14.09 Ne seguiranno altri due, ma entrambi di terza categoria. 14.06 La gara è già iniziata, ed è stato superato il primo GPM (il più ostico tra quelli presenti nel percorso), di prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA AO ALGARVE 14.21 98 km al termine, superata la metà gara. 14.18 Qui le immagini delladella corsa: -106 km El pelotón se encuentra a 7 minutos de los ocho escapados.#68RdS #UCIProSeries pic.twitter.com/RC3nIUDYrB —a Andalucía (@VC) February 16,14.15 Siamo quasi a metà gara (mancano ancora 106 km): 8 i fuggitivi, con 7disul peloton. 14.12 Sarà decisivo l’Alto La Parrilla, a 11 km dal traguardo. 14.09 Ne seguiranno altri due, ma entrambi di terza categoria. 14.06 La gara è già iniziata, ed è stato superato il primo GPM (il più ostico tra quelli presenti nel percorso), di...

