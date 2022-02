LIVE Biathlon, Staffetta donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lisa Vittozzi bene al primo poligono (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.54 Ai 3 km Persson ha guadagnato 8 secondi sul gruppone delle inseguitrici capeggiato da Lisa Vittozzi, che dunque è seconda. 8.53 ATTACCA LA SVEDESE PEON! Prende il largo la scandinava. 8.52 Non è stato un primo poligono selettivo, delle prime 11 ha commesso un errore solo Vittozzi. Al comando gli Usa seguiti da Austria, Svezia e Francia. 13ma a 15?5 la Russia con 1 ricarica, ma può rientrare. Lisa Vittozzi è settima a 7?. 8.51 Una ricarica per Lisa Vittozzi, il peggio per lei è passato. 8.50 Siamo al primo poligono. Sessione di tiro a terra. 8.49 Andatura non elevata per Lisa Vittozzi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.54 Ai 3 km Persson ha guadagnato 8 secondi sul gruppone delle inseguitrici capeggiato da, che dunque è seconda. 8.53 ATTACCA LA SVEDESE PEON! Prende il largo la scandinava. 8.52 Non è stato unselettivo, delle prime 11 ha commesso un errore solo. Al comando gli Usa seguiti da Austria, Svezia e Francia. 13ma a 15?5 la Russia con 1 ricarica, ma può rientrare.è settima a 7?. 8.51 Una ricarica per, il peggio per lei è passato. 8.50 Siamo al. Sessione di tiro a terra. 8.49 Andatura non elevata per, ...

