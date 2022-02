Leon Haslam torna a casa | con Kawasaki nel BSB e a Suzuka - News

Advertising

MotorcycleSp : Leon Haslam sta ufficialmente tornando nel campionato britannico Superbike. Dopo la fine della sua p... #altri #BSB… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Leon Haslam tornerà nel British Superbike nella stagione 2022, correndo con la Kawasaki Ninja ZX-10RR del Lee Hardy Racing… - gponedotcom : Leon Haslam tornerà nel British Superbike nella stagione 2022, correndo con la Kawasaki Ninja ZX-10RR del Lee Hardy… - Tuttipazziperi1 : Conclusa l'avventura nella @WorldSBK, il pilota inglese torna nel campionato britannico con la @RaceKawasaki di… - corsedimoto : #BSB @realleonhaslam correrà nel @OfficialBSB 2022 con @LeeHardyRacing @Kawasaki_News -

Ultime Notizie dalla rete : Leon Haslam

lo aveva spiegato più volte: qualora non avesse trovato un poto fisso nel mondiale SBK, sarebbe tornato a correre in patria, nel British Superbike. Il pilota inglese, 39 da compiere il ...Dopo un biennio complicato da pilota ufficiale HRC nel mondiale Superbike, quest'anno ci sarà un vero e proprio ritorno di fiamma per. Il forte pilota inglese tornerà infatti in patria nel British Superbike a quattro anni di distanza dalla conquista del titolo avvenuta nel 2018. Così come nell'anno del trionfo, sarà in ...2018 BSB champion Leon Haslam will make his return to the British series after signing with Lee Hardy Racing Kawasaki. Leon Haslam is officially back in BSB after the 2018 champion agreed to a ...Leon Haslam lo aveva spiegato più volte: qualora non avesse trovato un poto fisso nel mondiale SBK, sarebbe tornato a correre in patria, nel British Superbike. Il pilota inglese, 39 da compiere ...