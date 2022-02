LEGO Horizon Forbidden West: ecco il nuovo set “Collolungo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) LEGO e PlayStation Studio Guerrilla, uniscono le forze per stupire i fan di entrambi i marchi con il primissimo prodotto congiunto, dedicato al celebre videogioco Horizon Forbidden West Grazie alla partecipazione dell’acclamato sviluppatore Guerrilla, la collaborazione riproduce le caratteristiche autentiche del videogioco Horizon Forbidden West e dà vita a un’esperienza in mattoncini LEGO per i fan di tutto il mondo. Progettato come un modello da costruire ed esporre con orgoglio, questo set composto da 1.222 pezzi, è destinato a conquistare tutti i costruttori del 21° secolo e a stimolare la loro immaginazione per dare vita all’universo Horizon in formato mattoncino. Questo set LEGO per adulti, condurrà gli ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 16 febbraio 2022)e PlayStation Studio Guerrilla, uniscono le forze per stupire i fan di entrambi i marchi con il primissimo prodotto congiunto, dedicato al celebre videogiocoGrazie alla partecipazione dell’acclamato sviluppatore Guerrilla, la collaborazione riproduce le caratteristiche autentiche del videogiocoe dà vita a un’esperienza in mattonciniper i fan di tutto il mondo. Progettato come un modello da costruire ed esporre con orgoglio, questo set composto da 1.222 pezzi, è destinato a conquistare tutti i costruttori del 21° secolo e a stimolare la loro immaginazione per dare vita all’universoin formato mattoncino. Questo setper adulti, condurrà gli ...

