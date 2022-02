L'editoriale del Direttore: così non va! - News (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In un campionato in cui è tutto programmato e studiato nel dettaglio e in cui si prendono mille precauzioni per arginare il Covid - 19, non dovrebbe accadere che i piloti rientrino ai box con la loro ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In un campionato in cui è tutto programmato e studiato nel dettaglio e in cui si prendono mille precauzioni per arginare il Covid - 19, non dovrebbe accadere che i piloti rientrino ai box con la loro ...

Ultime Notizie dalla rete : editoriale del L'editoriale del Direttore: così non va! - News La situazione della pista di Mandalika, tra terra, sassi e tratti di asfalto rifatti velocemente e con superficialità, non era degna un campionato del Mondo dell'anno 2022 . Dopo tutte le tragedie ...

Nasce un'emittente interamente dedicata allo sport e alla disabilità Interessante l'intervento della Presidente Assemblea Capitolina del Comune di Roma Capitale ... Roberto Brusati Direttore Generale e Enzo Cerroni direttore Editoriale della Mediasport Group, i quali ...

Editoriale del Direttore: l’integralismo non paga InMoto Colpa del gatto celebra la Festa Nazionale dei Felini. In arrivo le fiabe, fiabine e fiabacce di Antonio De Signoribus Per aiutare i lettori di oggi a districarsi nel vasto materiale raccolto, l’editore Carlo Pagliacci ha immaginato delle sottocategorie del genere letterario prediletto dall’autore cuprense. Nel primo ...

BONINI AL PALO AL LESSINIA HISTORIC

