Lazio, Tare e Sarri idee diverse per la porta del futuro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Lazio sta studiando il portiere del futuro: Tare vuole Rico, Sarri pensa a Vicario o Kepa… idee diverse per i biancocelesti La Lazio sta valutando i nomi per il futuro portiere nel caso in cui Strakosha non dovesse resTare. Le idee sono contrastanti tra Sarri e Tare. Il direttore sta tentando il colpo Sergio Rico, mentre il tecnico vorrebbe uno tra Kepa, già allenato al Chelsea, o Vicario. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lasta studiando il portiere delvuole Rico,pensa a Vicario o Kepa…per i biancocelesti Lasta valutando i nomi per ilportiere nel caso in cui Strakosha non dovesse res. Lesono contrastanti tra. Il direttore sta tentando il colpo Sergio Rico, mentre il tecnico vorrebbe uno tra Kepa, già allenato al Chelsea, o Vicario. Lo riIl Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Lazio, per Romagnoli altro incontro: trattativa nel vivo: I biancocelesti si muovono decisi sul difensore del Milan… - ludolamboglia : ?????- #Calciomercato #Lazio , per la porta #Tare pensa a #SergioRico : tutti i nomi #lalaziosiamonoi #lazionotizie… - laziopress : Il Messaggero | Lazio, è un Porto sicuro. Per la porta Tare punta Sergio Rico, Sarri vorrebbe Kepa o Vicario… - pasqualinipatri : Il Messaggero | Lazio, è un Porto sicuro. Per la porta Tare punta Sergio Rico, Sarri vorrebbe Kepa o Vicario… - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Lazio, è un Porto sicuro. Per la porta Tare punta Sergio Rico, Sarri vorrebbe Kepa o Vicario… -