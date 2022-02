Imprese | Assofond | in quarto trimestre ricavi fonderie +12% ma pesa caro energia 2

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Dal punto di vista della fiducia, secondo i dati di, la situazione economica attuale resta stabile. L'indice Act, che misura il giudizio su come le aziende abbiano trascorso ildi riferimento è in leggera flessione e si posiziona a quota 50. Dopo il forte rialzo del terzosul secondo, resta stabile a 2,7 mesi la visibilità degli ordini, mentre cala a quota 75,5% l'utilizzo di capacità produttiva. Resta stabile, rispetto al periodo precedente, la curva che misura l'incidenza sul campione delleche fanno ricorso ad almeno uno strumento di ammortizzatore sociale: neldel 2021 la percentuale è pari al 25,6%. Si azzera l'incidenza delle aziende che facevano ricorso alla cig straordinaria, mentre aumentano le ...

Secondo, ledei settori che consumano di più hanno un ruolo chiave nel tessuto italiano, generano 88 miliardi all'anno di valore aggiunto , esportano il 55% del fatturato e danno ...Dunque: secondoledei settori energivori hanno un ruolo chiave nel tessuto italiano, generano 88 miliardi all'anno di valore aggiunto , esportano il 55% del fatturato e danno lavoro ...Secondo i dati del Centro Studi di Assofond, l'associazione di Confindustria del settore ... Il caro bollette "impatta in maniera decisiva sui margini delle imprese, soprattutto di quelle energivore ..."Se ci fermiamo noi si blocca tutto", spiega il direttore generale di Assofond Silvano Squaratti: "Rallentiamo e ridistribuiamo il lavoro, in attesa che il governo metta subito a disposizione per ...