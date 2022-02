Ieri, oggi, domani in blu-ray, la recensione: ecco tutti i segreti dell'esclusiva Limited Edition numerata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La recensione di Ieri, oggi, domani in blu-ray: grazie alla campagna di crowdfunding di CG Entertainment, il film premio Oscar di Vittorio De Sica è arrivato in alta definizione. L'importanza di una campagna di crowdfunding, come quelle che è solita portare avanti CG Entertainment, è fondamentale a volte per portare in alta definizione grandi classici del cinema italiano e poter colmare gravi lacune in ambito homevideo. Recentemente la missione si è compiuta per uno dei grandi film di Vittorio De Sica, che fu premiato con l'Oscar nel lontano 1965 (oltre a vincere svariati premi tra Golden Globe, David di Donatello e Bafta). Come vedremo nella recensione di Ieri, oggi, domani in blu-ray, grazie alla campagna citata e al master HD reso disponibile da Surf ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladiin blu-ray: grazie alla campagna di crowdfunding di CG Entertainment, il film premio Oscar di Vittorio De Sica è arrivato in alta definizione. L'importanza di una campagna di crowdfunding, come quelle che è solita portare avanti CG Entertainment, è fondamentale a volte per portare in alta definizione grandi classici del cinema italiano e poter colmare gravi lacune in ambito homevideo. Recentemente la missione si è compiuta per uno dei grandi film di Vittorio De Sica, che fu premiato con l'Oscar nel lontano 1965 (oltre a vincere svariati premi tra Golden Globe, David di Donatello e Bafta). Come vedremo nelladiin blu-ray, grazie alla campagna citata e al master HD reso disponibile da Surf ...

Advertising

borghi_claudio : Siena sta impazzendo di gioia e io con lei. Speriamo per allora di aver cancellato del tutto il green pass per tutt… - marcodimaio : Oggi più di ieri accanto a @matteorenzi e @meb. L’udienza preliminare su OPEN darà finalmente la parola ai fatti. E… - istsupsan : ?? Investire nelle #donnenellascienza??significa creare valore per la ricerca ??È anche e soprattutto grazie alle i… - freakologie : RT @genderedform: Ieri ho commentato su un post facebook di una università dicendo che aggiungere 'studentesse' sarebbe un gesto inclusivo… - ilconterosso1 : @WRicciardi Non dimenticate cosa avevano detto i persecutori di oggi. Erano i sadici yesmen di ieri. Sempre sulle… -