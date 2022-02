Giustizia: Sisto, 'referendum e riforma non sono alternativi' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La democrazia diretta non è mai 'contro' quella rappresentativa: la consultazione referendaria e la riforma dell'ordinamento giudiziario sono percorsi diversi e non alternativi. E' sempre positivo che tutti gli strumenti democratici siano pienamente utilizzati". Così a Radio Uno Rai il Sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. "In questo momento la nostra attenzione è rivolta al dibattito parlamentare che si svolgerà sulla riforma del Csm proposta dal governo, un intervento che, coinvolgendo l'equilibrio tra poteri dello Stato, sul fronte della Giustizia è davvero il provvedimento dei provvedimenti", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La democrazia diretta non è mai 'contro' quella rappresentativa: la consultazione referendaria e ladell'ordinamento giudiziariopercorsi diversi e non. E' sempre positivo che tutti gli strumenti democratici siano pienamente utilizzati". Così a Radio Uno Rai il Sottosegretario alla, Francesco Paolo. "In questo momento la nostra attenzione è rivolta al dibattito parlamentare che si svolgerà sulladel Csm proposta dal governo, un intervento che, coinvolgendo l'equilibrio tra poteri dello Stato, sul fronte dellaè davvero il provvedimento dei provvedimenti", ha concluso.

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Sisto, 'referendum e riforma non sono alternativi' - - Agenparl : Giustizia: Sisto, referendum e riforma non sono alternativi) - - gstampanonib : RT @GiurPen: Una call for papers per discutere di giustizia penale e informazione. I migliori contributi saranno pubblicati in un libro edi… - GiurPen : Una call for papers per discutere di giustizia penale e informazione. I migliori contributi saranno pubblicati in u… - giovaniavvocati : ????ESAME AVVOCATO: AIGA @giovaniavvocati , RETTIFICARE LINEE GUIDA PROVA ORALE DIRITTO CIVILE????#esameavvocato… -