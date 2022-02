Eutanasia: obbligatorio soffrire, vietato morire con dignità (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il comunicato della Corte costituzionale del 15 gennaio che ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sull’Eutanasia ha spiazzato l’opinione pubblica. I mesi di mobilitazione cittadina che hanno portato alla raccolta di oltre un milione di firme per la legalizzazione dell’Eutanasia, sono stati cancellati in una riunione della Consulta durata solo poche ore. Colpevoli di essere malati: l’appello della madre di due ragazzi affetti da SLA Arrivano come un fulmine a ciel sereno le parole di Sabrina Bassi, mamma di due ragazzi affetti da SLA. “Chi ha preso questa decisione non deve avere idea di che cosa sia la sofferenza”, dice la donna in un’intervista per il Corriere della Sera. I suoi figli, infatti, soffrono sin da piccoli di Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia neurodegenerativa che porta alla paralisi dei muscoli. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il comunicato della Corte costituzionale del 15 gennaio che ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sull’ha spiazzato l’opinione pubblica. I mesi di mobilitazione cittadina che hanno portato alla raccolta di oltre un milione di firme per la legalizzazione dell’, sono stati cancellati in una riunione della Consulta durata solo poche ore. Colpevoli di essere malati: l’appello della madre di due ragazzi affetti da SLA Arrivano come un fulmine a ciel sereno le parole di Sabrina Bassi, mamma di due ragazzi affetti da SLA. “Chi ha preso questa decisione non deve avere idea di che cosa sia la sofferenza”, dice la donna in un’intervista per il Corriere della Sera. I suoi figli, infatti, soffrono sin da piccoli di Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia neurodegenerativa che porta alla paralisi dei muscoli. La ...

