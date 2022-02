(Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Torna sul grande schermo giovedì 17, dopo 2 giorni di anteprima a gennaio, il film che il premio Oscar,, ha dedicato al talento puro diMorricone:. Un’opera accolta con entusiasmo dal pubblico nei due giorni di anteprima, che durante i titoli di coda non potevano fare a meno di applaudire a scena aperta.è riuscito a trasformare un documentario in emozione pura che diverte e commuove. Morricone è stato un uomo che ha avuto la capacità di attraversare le epoche, i generi, le geografie e metterli in dialogo, pur rimanendo ancorato al presente contemporaneo, mantenendo la più assoluta fedeltà a se stesso. Un film che tutti dovrebbero vedere. La vita del compositore universalmente riconosciuto sia nel panorama musicale che ...

Advertising

Lopinionista : “Ennio”, diretto da Giuseppe Tornatore, in uscita giovedì 17 febbraio - MIRTAFERRI : Da Giovedì 17/2 al Jolly vi aspetta un Grande film ?? su un Immenso Compositore, diretto da un Grande Regista... ENN… - GiovanniLani : Ho visto al cinema 'Ennio', diretto da Giuseppe Tornatore. E' un film che vi segnerà, sa raccontare il personaggio… - pietrob29 : RT @MaestroMuti: Un Maestro verso cui nutrivo amicizia e ammirazione. Di lui ho diretto Voci dal silenzio suscitando vera emozione tra il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ennio diretto

Il primo titolo consigliato dal circuito è, in uscita giovedì 17 febbraio eda Giuseppe Tornatore . La vita del compositoreMorricone , universalmente riconosciuto sia nel ...Senza fineda Elisa Fuksas è un documentario, un ritratto sincero e onirico allo stesso ...si preferisce mantenere una capienza che non supererà mai il 75% ORARIO DEGLI SPETTACOLIdi ...L’evento arriva in concomitanza con l’uscita in sala, da Giovedì 17 Febbraio, del docu-film sul compositore, diretto dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore. Ennio è il ritratto a tutto tondo di Ennio ...Il primo titolo consigliato dal circuito è Ennio, in uscita giovedì 17 febbraio e diretto da Giuseppe Tornatore. La vita del compositore Ennio Morricone, universalmente riconosciuto sia nel panorama ...