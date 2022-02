Da Matilda De Angelis ad Alice Pagani: i tagli di capelli più glamour per la Primavera 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con l’arrivo della Primavera 2022, i trend per capelli hanno un’unica certezza: il bob cut è il taglio per eccellenza, in ogni sua singola declinazione. Motivo per cui anche le celebrità dello spettacolo italiano non hanno potuto fare a meno di cedere al suo fascino. Eppure non è il solo. Grazie anche a Billie Eilish, pare che tra gli hair look più in del momento vi sia anche il mullet. Alice Pagani e il mullet haircut Prendete ad esempio Alice Pagani, star di Baby e icona della generazione Z. L’attrice, classe 1998, ha più volte cavalcato la tendenza del momento, ma i suoi capelli corvino sono la sua più grande costante, anche sul tappeto rosso. L’attrice ha proposto un nuovo hair look, ligia alle tendenze capelli del ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con l’arrivo della, i trend perhanno un’unica certezza: il bob cut è ilo per eccellenza, in ogni sua singola declinazione. Motivo per cui anche le celebrità dello spettacolo italiano non hanno potuto fare a meno di cedere al suo fascino. Eppure non è il solo. Grazie anche a Billie Eilish, pare che tra gli hair look più in del momento vi sia anche il mullet.e il mullet haircut Prendete ad esempio, star di Baby e icona della generazione Z. L’attrice, classe 1998, ha più volte cavalcato la tendenza del momento, ma i suoicorvino sono la sua più grande costante, anche sul tappeto rosso. L’attrice ha proposto un nuovo hair look, ligia alle tendenzedel ...

matt_2994 : Se potessi esprimere un desiderio chiederei di essere una sedia in casa di Matilda De Angelis - Open6990 : RT @LeGrazieWebzine: Che dire del topless sfrontato e sbarazzino della splendida Matilda de Angelis? Li trovate qui: - tommynino : Come abbiamo fatto a perdere Matilda De Angelis con i capelli corti (magnifici) - Cosmopolitan_IT : Come abbiamo fatto a perdere Matilda De Angelis con i capelli corti (magnifici) - uwuKoalix : io comunque abbastanza innamorato di Matilda De Angelis -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 16 Febbraio 2022 Il Premio , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2017 di Alessandro Gassmann, con Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis, ...

Chi è Davide Iacopini, l'attore di Masantonio e Volevo fare la rockstar Agli ordini di Alexis Sweet lavora in Leonardo , ricoprendo il ruolo di Niccolò Machiavelli, in una produzione avente per protagonisti Aidan Turner , Freddie Highmore e Matilda De Angelis . Velleità ...

I migliori articoli di oggi Prima corti, poi lunghi. E ancora, prima castana e poi rossa. A Matilda De Angelis piace molto cambiare e giocare con il suo look e scegliere, a seconda del periodo che sta vivendo - o per esigenze di ...

