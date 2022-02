Curling | Mattia Giovanella sa solo vincere | con la riserva in campo | ltalia imbattuta Sostituzione tardiva

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia è stata eliminata dal torneo dimaschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno sconfitto la Danimarca e hanno infilato la terza vittoria nella competizione, ma purtroppo la Cina è riuscita ad avere la meglio sulla Svizzera e ci impedisce di restare in corsa per la qualificazione alle semifinali. L’eventuale ko dei padroni di casa contro gli elvetici avrebbe permesso agli azzurri di giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata, sperando in una serie di incastri favorevoli: serviva battere la Norvegia, tifando Svezia e Danimarca nelle sfide contro Svizzera e USA, per arrivare a formare il gruppone a quota quattro vittorie ed essere premiati dagli scontri diretti. Non sarà così. L’Italia ha saputotre partite su otto nel round robin: contro Svizzera, USA e Danimarca. Inc’era sempre ...