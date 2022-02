Crollo Ponte Morandi, chiesto il rinvio a giudizio per tutti i 59 imputati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo quanto scrive La Repubblica, al termine dell’udienza preliminare di oggi, la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e 59 gli imputati dell’inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi. La procura ha anche chiesto il dissequestro dei reperti ancora conservati nei magazzini, ma a tale istanza si sono opposti sia i difensori degli imputati che gli avvocati che rappresentano le parti civili. Le richieste di condanna sono arrivate al termine di una fitta serie di udienze preliminari in cui pm hanno ricostruito la storia del Crollo dal punto di vista dell’accusa usando toni durissimi nei confronti dei manager di Autostrade per l’Italia, principali indagati per il disastro del 14 agosto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo quanto scrive La Repubblica, al termine dell’udienza preliminare di oggi, la procura di Genova hailpere 59 glidell’inchiesta suldel. La procura ha ancheil dissequestro dei reperti ancora conservati nei magazzini, ma a tale istanza si sono opposti sia i difensori degliche gli avvocati che rappresentano le parti civili. Le richieste di condanna sono arrivate al termine di una fitta serie di udienze preliminari in cui pm hanno ricostruito la storia deldal punto di vista dell’accusa usando toni durissimi nei confronti dei manager di Autostrade per l’Italia, principali indagati per il disastro del 14 agosto ...

