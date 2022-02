Crisi in Ucraina, aggiornamenti e ultime notizie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gli sforzi diplomatici per risolvere la Crisi in Ucraina continuano. Martedì 15 febbraio Vladimir Putin ha confermato un ritiro "parziale" delle sue forze ammassate vicino al confine. Ma i funzionari occidentali e ucraini hanno affermato che non ci sono stati segni immediati di un ritiro russo. L'entità della de-escalation rimane poco chiara e potrebbe coinvolgere solo una frazione delle armate russe nell'area, che i funzionari occidentali stimano in più di 130.000 soldati, almeno il 60 per cento delle forze di terra di Mosca. Nella conferenza dopo l'incontro con Scholz, Putin ha reso più chiaro che mai che le manovre militari alla frontiera servono a ottenere concessioni dall'ovest. La domanda principale della Russia è che l'Occidente garantisca che Kiev non si unirà alla Nato. Nel tardo pomeriggio c'è stato anche un attacco infomatico contro i siti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gli sforzi diplomatici per risolvere laincontinuano. Martedì 15 febbraio Vladimir Putin ha confermato un ritiro "parziale" delle sue forze ammassate vicino al confine. Ma i funzionari occidentali e ucraini hanno affermato che non ci sono stati segni immediati di un ritiro russo. L'entità della de-escalation rimane poco chiara e potrebbe coinvolgere solo una frazione delle armate russe nell'area, che i funzionari occidentali stimano in più di 130.000 soldati, almeno il 60 per cento delle forze di terra di Mosca. Nella conferenza dopo l'incontro con Scholz, Putin ha reso più chiaro che mai che le manovre militari alla frontiera servono a ottenere concessioni dall'ovest. La domanda principale della Russia è che l'Occidente garantisca che Kiev non si unirà alla Nato. Nel tardo pomeriggio c'è stato anche un attacco infomatico contro i siti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - Tg3web : La crisi Russia-Ucraina, un appello per la pace arriva da piazza del Pantheon a Roma, dove la Comunità di Sant'Egid… - GiuseppeDentice : RT @CentroStudiInt: ???? La crisi odierna in #Ucraina ha profonde radici che risalgono al 1917 e si protraggono sino ad oggi. ? Di seguito p… - InfoCamicie : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin #cri… -