Covid: da Camera ok fiducia su proroga stato emergenza con 452 sì (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Via libera alla Camera al voto di fiducia sul dl proroga dello stato di emergenza. I sì sono stati 452, i voti contrari 53. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Via libera allaal voto disul dldellodi. I sì sono stati 452, i voti contrari 53.

