Covid, chi è più protetto tra vaccinati e guariti? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi è più protetto dal Covid? Chi è vaccinato o chi è guarito? "La combinazione migliore" per una protezione dal virus "è quella del vaccinato infettato". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. Sulla stessa linea Matteo Bassetti, anche se i dati su cui lavorare sono ancora approssimativi. Vediamo in dettaglio. La risposta immunitaria: cosa dice Pregliasco Questo avviene, precisa, "perché c'è una risposta importante e molto alta degli anticorpi alla proteina Spike e poi, grazie all'infezione, una trasversalità di risposta rispetto" ad altre componenti strutturali del virus come "la proteina del nucleocapside e questo dà una protezione sicuramente maggiore". Quindi non serve un'ulteriore dose di vaccino per chi dopo aver fatto due dosi ha contratto il Covid? "No, però è tutto ...

