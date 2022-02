Covid: Austria, addio Ffp2 e Green pass nei negozi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il governo Austriaco, in accordo con i laender e il comitato scientifico, ha annunciato una serie di allentamenti delle misure anti - Covid dal 5 marzo: per i negozi non serviranno né Ffp2 né Green ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il governoco, in accordo con i laender e il comitato scientifico, ha annunciato una serie di allentamenti delle misure anti -dal 5 marzo: per inon serviranno néné...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Austria Covid: Austria, addio Ffp2 e Green pass nei negozi Il governo austriaco, in accordo con i laender e il comitato scientifico, ha annunciato una serie di allentamenti delle misure anti - Covid dal 5 marzo: per i negozi non serviranno né Ffp2 né Green pass. Con la fine del coprifuoco riprenderà anche la movida. Il Green pass resterà invece obbligatorio per "contesti vulnerabili", come ...

I Mercatini dell'Antiquariato in Friuli Venezia Giulia, ecco i più belli ...i mercatini di cui parliamo nell'articolo sono ripartiti dopo la sosta per la pandemia di Covid - ... circa 120 gli espositori, provenienti dalle altre regioni italiane e dalla vicina Austria , che ...

Covid Italia, Galli: "Green pass ha funzionato, ecco i numeri" La Svezia, più volte citata e lodata, almeno in passato, per la sua politica liberale nei confronti della Covid, ha dovuto sopportare 23.738 ... "Considerando due nazioni a noi confinanti come Austria ...

