Concessioni spiagge | Legambiente e Touring | “Dal governo buona proposta” Assobalneari | “Diamo battaglia Questione strumentalizzata”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mentre i balneari promettono, che nel suo annuale rapportopassa in rassegna tutte le criticità dell’attuale sistema delle, promuove l’emendamento varato martedì all’unanimità dal consiglio dei ministri e la previsione di gare a partire dal 2024 sebbene con tutele per piccole imprese e attuali titolari. “Finalmente unache punta su qualità, sostenibilità e accessibilità delle nostre”, commenta insieme alclub italiano. “Unache permette finalmente di ragionare del futuro delleitaliane. Le misure contenute nellarappresentano un importante passo in avanti perché consentono finalmente di avere maggiore ...

Advertising

ilfoglio_it : Il cdm vara le nuove norme sulle concessioni, che andranno a gara dal 2024. Il testo è della coppia Garavaglia-Gior… - ilriformista : Accesso al mare gratuito garantito a tutti, ecco le novità #balneari - Loredanataberl1 : RT @VittorioBanti: Quindi le gare per le concessioni delle spiagge potranno essere anticipate? ?? - fattoquotidiano : Concessioni spiagge, Legambiente e Touring: “Dal governo buona proposta”. Assobalneari: “Diamo battaglia. Questione… - PivaEdoardo : RT @MorMattia: Il sì del CDM sul riordino delle nuove concessioni balneari è giusto. Dal 2024 le nuove gare pubbliche valuteranno anche gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Concessioni spiagge

...di Federconsumatori Emilia Romagna sul provvedimento del Governo in merito alle...crescita delle aree libere a disposizione dei cittadini e dei varchi per il libero accesso alle. Si ......di Federconsumatori Emilia Romagna sul provvedimento del Governo in merito alle...crescita delle aree libere a disposizione dei cittadini e dei varchi per il libero accesso alle. Si ...Stabilimenti balneari, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma delle spiagge in concessione. Il testo prevede una proroga al 31 dicembre 2023 di tutte le concessioni esistenti, dal primo ...«Lo stop alle proroghe delle concessioni balneari è visto con grande preoccupazione ... i grandi operatori economici internazionali possano accaparrarsi le migliori spiagge della Sicilia. Abbiamo già ...