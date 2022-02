Cecilia Rodriguez e i suoi ex: ecco cosa ha svelato la modella (Video) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cecilia Rodriguez e l’amore: ecco cosa ha svelato a La posta del cuore la modella e imprenditrice a proposito dei suoi ex Cecilia Rodriguez insieme a Ignazio Moser conduce Ex on the beach Italia 3. Proprio durante la trasmissione ha risposto a delle domande sull’amore, quindi ha parlato anche dei suoi ex. Al contrario di Ignazio, che è stato più soft, Cecilia ha mirato dritto al bersaglio. Infatti la modella e imprenditrice ha detto a proposito dei suoi ex di aver capito adesso di non essere stata mai innamorata di loro. ecco le sue risposte a “La posta del cuore”: “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)e l’amore:haa La posta del cuore lae imprenditrice a proposito deiexinsieme a Ignazio Moser conduce Ex on the beach Italia 3. Proprio durante la trasmissione ha risposto a delle domande sull’amore, quindi ha parlato anche deiex. Al contrario di Ignazio, che è stato più soft,ha mirato dritto al bersaglio. Infatti lae imprenditrice ha detto a proposito deiex di aver capito adesso di non essere stata mai innamorata di loro.le sue risposte a “La posta del cuore”: “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere ...

