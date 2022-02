Belen Rodriguez e Stefano De Martino: paparazzati insieme in un resort (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da quando Belen Rodriguez è tornata single ed è stata vista diverse volte insieme a Stefano De Martino, il gossip attorno ad un loro ritorno di fiamma si sta facendo sempre più crescente. Gli occhi dei paparazzi sono continuamente puntati su di loro pronti ad immortalare possibili incontri, baci, qualche segnale che faccia presagire un ritorno insieme. Al momento i diretti interessati hanno preferito non sbilanciarsi, ma anzi, soprattutto Stefano De Martino in una recente intervista aveva escluso categoricamente un ritorno di fiamma con Belen: «Se ci fosse non avrei problemi a dirlo» - le sue parole. Belen ha ribadito di stare bene sola al momento Belen invece anche se non si è esposta più di tanto ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da quandoè tornata single ed è stata vista diverse volteDe, il gossip attorno ad un loro ritorno di fiamma si sta facendo sempre più crescente. Gli occhi dei paparazzi sono continuamente puntati su di loro pronti ad immortalare possibili incontri, baci, qualche segnale che faccia presagire un ritorno. Al momento i diretti interessati hanno preferito non sbilanciarsi, ma anzi, soprattuttoDein una recente intervista aveva escluso categoricamente un ritorno di fiamma con: «Se ci fosse non avrei problemi a dirlo» - le sue parole.ha ribadito di stare bene sola al momentoinvece anche se non si è esposta più di tanto ...

