Attenzione al falso sms con il Green pass da aprire: è un link di hacker che vogliono rubarvi tutti i dati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un falso #sms apparentemente inviato dal MinisteroSalute vi avverte che il vostro #Greenpass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati”. E’ l’allerta lanciato, via social, dalla Polizia di Stato, che segnala un nuovo tentativo di violazione dei dati personali da parte degli hacker, con l’utilizzo del certificato verde come “esca” per convincere i cittadini ad aprire un link pirata. L’sms e il Green pass clonato Già nei mesi scorsi il ministero della Salute aveva allertato i cittadini sulla circolazione di email false da un mittente che si fingeva essere “il Ministero della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un#sms apparentemente inviato dal MinisteroSalute vi avverte che il vostro #è stato clonato. Non cliccate sul. Ipersonali che inserite vengono rubati”. E’ l’allerta lanciato, via social, dalla Polizia di Stato, che segnala un nuovo tentativo di violazione deipersonali da parte degli, con l’utilizzo del certificato verde come “esca” per convincere i cittadini adunpirata. L’sms e ilclonato Già nei mesi scorsi il ministero della Salute aveva allertato i cittadini sulla circolazione di email false da un mittente che si fingeva essere “il Ministero della ...

