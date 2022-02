Un nuovo ponte tra Catanzaro e l’Ucraina (Di martedì 15 febbraio 2022) per promuovere occasioni di scambi culturali tra le comunità e favorire possibili iniziative per lo sviluppo economico, turistico e commerciale dei territori. E’ questo l’invito che il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha raccolto stamane in occasione della visita istituzionale a Palazzo De Nobili da parte del Console generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko. L’incontro, a cui ha partecipato anche la segretaria generale Vincenzina Sica, è stato utile a condividere possibili strategie di collaborazione e di cooperazione tra l’amministrazione comunale e il consolato ucraino, anche attraverso l’eventuale creazione di sedi operative sul territorio mirate a promuovere il dialogo in ambito comunitario. “Catanzaro, dopo la recente visita del console statunitense – ha affermato Polimeni – è stata ancora una volta al centro degli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) per promuovere occasioni di scambi culturali tra le comunità e favorire possibili iniziative per lo sviluppo economico, turistico e commerciale dei territori. E’ questo l’invito che il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha raccolto stamane in occasione della visita istituzionale a Palazzo De Nobili da parte del Console generale dela Napoli, Maksym Kovalenko. L’incontro, a cui ha partecipato anche la segretaria generale Vincenzina Sica, è stato utile a condividere possibili strategie di collaborazione e di cooperazione tra l’amministrazione comunale e il consolato ucraino, anche attraverso l’eventuale creazione di sedi operative sul territorio mirate a promuovere il dialogo in ambito comunitario. “, dopo la recente visita del console statunitense – ha affermato Polimeni – è stata ancora una volta al centro degli ...

