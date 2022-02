Ucraina-Russia, Di Maio: “C’è spazio per soluzione diplomatica” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dopo i colloqui oggi a Kiev con il governo ucraino posso affermare che esiste uno spazio per una soluzione diplomatica” della crisi tra Ucraina e Russia. “Ovviamente una soluzione per essere tale dev’essere condivisa in un quadro più ampio di sicurezza europea”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo aver incontrato il collega ucraino Dmitro Kuleba, assicurando che “ne parlerò giovedì a Mosca con il collega russo Lavrov e nei prossimi giorni continueremo a consultarci con i nostri partner europei e atlantici, a partire dal Consiglio affari esteri di lunedì prossimo a Bruxelles”. “Rimane essenziale, allo stesso tempo, assicurare che proseguano i contatti con la Federazione Russa nell’ambito del Consiglio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dopo i colloqui oggi a Kiev con il governo ucraino posso affermare che esiste unoper una” della crisi tra. “Ovviamente unaper essere tale dev’essere condivisa in un quadro più ampio di sicurezza europea”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, dopo aver incontrato il collega ucraino Dmitro Kuleba, assicurando che “ne parlerò giovedì a Mosca con il collega russo Lavrov e nei prossimi giorni continueremo a consultarci con i nostri partner europei e atlantici, a partire dal Consiglio affari esteri di lunedì prossimo a Bruxelles”. “Rimane essenziale, allo stesso tempo, assicurare che proseguano i contatti con la Federazione Russa nell’ambito del Consiglio ...

