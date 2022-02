Tumori nei bambini, i passi avanti della scienza (Di martedì 15 febbraio 2022) La vittoria finale non è immediatamente dietro l’angolo. Ma ogni giorno, passo dopo passo, la ricerca progredisce nella sfida ai Tumori che colpiscono i bambini. E’ un messaggio di speranza, pur se la sfida è ancora lunga, quello che viene in occasione dell’International Childhood Cancer Day, la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, un momento istituito dall’Oms per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia che ogni anno viene diagnosticata a circa 400mila bambini e adolescenti nel mondo. Occorre però continuare sulla strada dell’assistenza sempre più mirata, della ricerca di nuove strategie di cura, del volontariato che tanto fa per i bimbi e le loro famiglie. Ogni anno, in Italia, i Tumori in età pediatrica e nell’adolescenza colpiscono circa 1400 bambini e 800 ... Leggi su dilei (Di martedì 15 febbraio 2022) La vittoria finale non è immediatamente dietro l’angolo. Ma ogni giorno, passo dopo passo, la ricerca progredisce nella sfida aiche colpiscono i. E’ un messaggio di speranza, pur se la sfida è ancora lunga, quello che viene in occasione dell’International Childhood Cancer Day, la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, un momento istituito dall’Oms per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia che ogni anno viene diagnosticata a circa 400milae adolescenti nel mondo. Occorre però continuare sulla strada dell’assistenza sempre più mirata,ricerca di nuove strategie di cura, del volontariato che tanto fa per i bimbi e le loro famiglie. Ogni anno, in Italia, iin età pediatrica e nell’adolescenza colpiscono circa 1400e 800 ...

Advertising

tribuna_treviso : Scontro sull’inserimento degli alcolici nei prodotti che provocano i tumori. Presa di posizione del presidente dell… - InsControCancro : I dati dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma mostrano un calo drastico della mortalità per Covid nei… - ConFOCE : I dati dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma mostrano un calo drastico della mortalità per Covid nei… - urania2906 : RT @Radio1Rai: Oggi è la giornata mondiale contro i tumori infantili. Nei Paesi a basso reddito l'80% dei piccoli pazienti muore per una di… - Corriere_Salute : Proprio per aumentare la consapevolezza sul cancro nei più piccoli si celebra ogni anno il 15 febbraio la Giornata… -