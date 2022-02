(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'aumento “spropositato” del costo dell'energia – si legge nella missiva a Draghi e a Mattarella – “sta mettendo letteralmente in ginocchio questa grande infrastruttura sociale ed ha già fatto registrare chiusure di tante realtà associative locali che non hanno retto all'impatto della crisi sanitaria, con conseguente allentamento dei sistemi di coesione sociale nelle nostre comunità. A rischio, pertanto, oltre ai gestori degli impiantiivi, c'è un'intera filiera dell'economia sociale del nostro paese che comprende le tantissime piccole e grandi esperienze associative che fanno delloe dell'attività fisica uno strumento per la costruzione di una società resiliente e sostenibile, considerando il più ampio processo di ripresa economica e sociale”. Da qui, la richiesta diurg. “Crediamo ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: enti promozione scrivono a Vezzali, 'servono aiuti urgenti' (2) - - TV7Benevento : Sport: enti promozione scrivono a Vezzali, 'servono aiuti urgenti' - - SerglocSergio : RT @RedattoreSocial: Sport sociale, #covid e #carobollette: “Servono risorse e provvedimenti immediati”. Gli enti di promozione sportiva s… - RedattoreSocial : Sport sociale, #covid e #carobollette: “Servono risorse e provvedimenti immediati”. Gli enti di promozione sportiv… - fisco24_info : #Sport, Barbaro (Asi): 'Intervento decisivo a sostegno del settore non è più procrastinabile': (Adnkronos) - 'Alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport enti

Il Sannio Quotidiano

... ulteriore duro colpo inferto al mondo dell'associazionismo della nostra città, alle organizzazioni e agli spazi che in vario modo si occupano di cultura, socialità,e spettacolo, costrette ...Il comparto dello- scrivono glisportivi - hanno già subito un durissimo colpo durante la pandemia ed ora il costo sproporzionato dell'energia "sta mettendo letteralmente in ginocchio ...Roma, 15 feb. - Lo sport di base e sociale chiede alle massime istituzioni attenzione e sensibilità. I principali enti di promozione sportiva Acsi, Aics, Asi, Csen, Csi, Msp, Uisp, Us Acli hanno ...Chiunque osservi la cosa ha chiaro che farsi carico di Aler è solo una rogna e che la larghissima parte dei problemi dei quartieri popolari sono in zone gestite dall’ente regionale. Che sia un modello ...