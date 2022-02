Sicurezza in stazione a Bergamo: in campo guardie giurate e operatori sociali (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo. Soggetti pubblici e privati in campo per valorizzare la stazione ferroviaria di Bergamo e per migliorare le condizioni di vivibilità della zona, soprattutto nelle ore serali e notturne. Si rinnova il progetto Terre di Mezzo, che vedrà impegnate sul campo guardie giurate messe a disposizione da Trenord e operatori sociali con la funzione di indirizzare verso strutture di accoglienza le persone senza fissa dimora. Il prossimo 16 febbraio sarà siglato allo Spazio Viterbi della Provincia il protocollo “Terre di mezzo” verrà rinnovato alla presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia, del Prefetto di Bergamo Enrico Ricci, del vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi, da rappresentanti dell’Asst ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022). Soggetti pubblici e privati inper valorizzare laferroviaria die per migliorare le condizioni di vivibilità della zona, soprattutto nelle ore serali e notturne. Si rinnova il progetto Terre di Mezzo, che vedrà impegnate sulmesse a disposizione da Trenord econ la funzione di indirizzare verso strutture di accoglienza le persone senza fissa dimora. Il prossimo 16 febbraio sarà siglato allo Spazio Viterbi della Provincia il protocollo “Terre di mezzo” verrà rinnovato alla presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia, del Prefetto diEnrico Ricci, del vicesindaco diSergio Gandi, da rappresentanti dell’Asst ...

