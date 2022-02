Shomurodov: «In Uzbekistan funziona tutto per sette giorni. Qui il sabato e la domenica tutti riposano» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attaccante uzbeko della Roma Eldor Shomurodov ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Uefa. Qui alcune delle sue dichiarazioni. Sei nato nella piccola città di Jarkurgan. Raccontami della tua infanzia. Molte persone nella mia famiglia giocavano a calcio. Papà giocava, il nonno era un allenatore, anche gli zii giocavano. Pertanto, fin dall’infanzia c’era un interesse per il calcio. Un grande interesse. Più o meno all’età di 7 anni cominciai ad andare allo stadio per allenarci. Quando avevo 12-13 anni, sono andato alla Mash’al Academy in un’altra regione. Lì ho iniziato a giocare a calcio pià professionalmente. Poi sono stato invitato a Bunyodkor, iniziando a giocare nel campionato dell’Uzbekistan. tutti i tuoi allenatori dicono che il principale punto di forza di Eldor Shomurodov sia la sua mentalità. Sei ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attaccante uzbeko della Roma Eldorha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Uefa. Qui alcune delle sue dichiarazioni. Sei nato nella piccola città di Jarkurgan. Raccontami della tua infanzia. Molte persone nella mia famiglia giocavano a calcio. Papà giocava, il nonno era un allenatore, anche gli zii giocavano. Pertanto, fin dall’infanzia c’era un interesse per il calcio. Un grande interesse. Più o meno all’età di 7 anni cominciai ad andare allo stadio per allenarci. Quando avevo 12-13 anni, sono andato alla Mash’al Academy in un’altra regione. Lì ho iniziato a giocare a calcio pià professionalmente. Poi sono stato invitato a Bunyodkor, iniziando a giocare nel campionato dell’i tuoi allenatori dicono che il principale punto di forza di Eldorsia la sua mentalità. Sei ...

