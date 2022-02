Sci, doppietta azzurra a Pechino 2022: argento per Sofia Goggia e bronzo a Nadia Delago nella discesa libera (Di martedì 15 febbraio 2022) Sofia Goggia e Nadia Delago hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’oro è andato a Corinne Suter: l’elvetica ha fatto registrare un tempo di 1.31.87. Elena Curtoni è invece arrivata quinta: in totale il podio vede tre azzurre nei primi cinque posti. Nicol Delago, sorella di Nadia, è arrivata undicesima. Sulla pista Rock’di Yanqing la 27enne di Schwyz, campionessa mondiale in carica, ha superato Goggia per 16 centesimi. Ma Goggia ritornava in pista a soli 23 giorni dal brutto infortunio nel supergigante di Cortina d’Ampezzo che aveva rischiato di ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022)hanno vinto rispettivamente la medaglia d’e dialle Olimpiadi invernali di. L’oro è andato a Corinne Suter: l’elvetica ha fatto registrare un tempo di 1.31.87. Elena Curtoni è invece arrivata quinta: in totale il podio vede tre azzurre nei primi cinque posti. Nicol, sorella di, è arrivata undicesima. Sulla pista Rock’di Yanqing la 27enne di Schwyz, campionessa mondiale in carica, ha superatoper 16 centesimi. Maritornava in pista a soli 23 giorni dal brutto infortunio nel supergigante di Cortina d’Ampezzo che aveva rischiato di ...

