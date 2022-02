Robinho condannato per stupro: mandato d'arresto internazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Milan Robinho non potrà essere estradato? Come riporta Leggo : ' La Procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 15 febbraio 2022) Milannon potrà essere estradato? Come riporta Leggo : ' La Procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e ild'per ...

Advertising

repubblica : Milano, la procura firma il mandato d'arresto per l'ex milanista Robinho condannato per stupro. Chiesta l'estradizi… - Bertolca10 : L'ex rossonero #Robinho condannato a Milano per stupro su una 23enne albanese. Nove anni la sua pena. Il Brasile no… - CalcioNews24 : Novità sul caso #Robinho ?? - CronacheTweet : Il brasiliano è stato condannato in via definitiva a 9 anni per violenza sessuale di gruppo avvenuta. La Costituzio… - MarioBonanni3 : RT @Agenzia_Ansa: Robinho condannato per stupro, mandato d'arresto dal pm di Milano. Inoltrata al Ministero della Giustizia anche la richie… -