PSG | Donnarumma | «Sappiamo di poter battere chiunque Mbappé? Un alieno»

Gigio Donnarumma ha parlato al termine della sfida di Champions League vinta dal suo PSG contro il Real Madrid nei minuti finali Non ha dovuto sporcarsi troppo le mani Gigio Donnarumma visto il dominio del PSG contro il Real Madrid nella gara d'andata degli ottavi di Champions League. Ecco le parole del portiere azzurro a Mediaset: GARA– «Bellissima soddisfazione, l'abbiamo preparata alla grande. Meritavamo già prima il gol, poi per fortuna ci ha pensato Mbappé ma ora dobbiamo già pensare al ritorno. Noi ci sentiamo forti e Sappiamo di poter battere chiunque, sono contento di far parte di questo gruppo e di questa grandissima società». MESSI – «Capita di sbagliare ma tutti Sappiamo lui chi sia. Abbiamo tanti campioni che possono risolvere la ...

