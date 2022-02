Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) Guerino Moffa: qualcosa si sta muovendo (Di martedì 15 febbraio 2022) dice Guerino Moffa Con ben 766mila tonnellate all’anno, i mozziconi di sigarette rappresentano i rifiuti tossici più scartati al mondo, con impatti diffusi e gravi sull’ambiente e sulla salute umana. A denunciarlo è il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) che, insieme al Segretariato della Convenzione quadro dell’Oms per la lotta al tabacco, si fa promotore di una campagna sui social media per sensibilizzare e incoraggiare l’azione di contrasto alle microplastiche contenute nei filtri delle sigarette e note come fibre di acetato di cellulosa. “Il Segretariato della Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dell’OMS ha la competenza tecnica dell’impatto dei prodotti del tabacco non solo sulla salute ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) diceCon ben 766mila tonnellate all’anno, i mozziconi di sigarette rappresentano i rifiuti tossici più scartati al mondo, con impatti diffusi e gravi sule sulla salute umana. A denunciarlo è ilper) che, insieme al Segretariato della Convenzione quadro dell’Oms per la lotta al tabacco, si fa promotore di una campagna sui social media per sensibilizzare e incoraggiare l’azione di contrasto alle microplastiche contenute nei filtrisigarette e note come fibre di acetato di cellulosa. “Il Segretariato della Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dell’OMS ha la competenza tecnica dell’impatto dei prodotti del tabacco non solo sulla salute ...

