Morte di Michele Merlo | secondo i Nas due medici lo trattarono con “troppa superficialità”

secondo i NAS c'è stata "troppa superficialità" da parte di due medici – uno in Veneto, l'altro in Emilia Romagna – nei confronti di Michele Merlo, il cantante che è stato stroncato da un'ischemia cerebrale dovuta a una lucemia fulminante. Era il 6 giugno scorso, e il cantante di "X Factor" e "Amici" già da un mese aveva cominciato a preoccuparsi. Esattamente un mese prima, il 7 maggio, erano comparse le prime ecchimosi su schiena e avambraccio destro. La più grande, quella sulla gamba sinistra, era comparsa il 16 maggio. Dieci giorni dopo, Merlo scrive una mail al suo medico di base, Pantaleo Vitaliano, allegando una foto che mostrava la tumefazzione alla gamba sinistra. Risposta: "La mail è unicamente per la richiesta di terapia cronica. Per qualsiasi altro motivo ...

