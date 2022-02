Milano: Mattinzoli a Sala, 'Non esistono emergenze abitative di serie b' (Di martedì 15 febbraio 2022) Milano 15 feb. (Adnkronos) - "Premesso che non amo speculare su fatti incresciosi, come l'incendio di via Bolla, quindi sulla pelle dei cittadini, tengo a precisare che, se il Comune di Milano volesse realmente collaborare dovrebbe svolgere una volta per tutte le proprie competenze e i servizi assegnati, tenendo anche conto di quanto stabilito in modo responsabile al tavolo in Prefettura". Così in una nota l'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Alessandro Mattinzoli, replica al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Il sindaco Sala - prosegue Mattinzoli - dovrebbe sapere che, prima che la Prefettura possa sgomberare i 100 'abusivi' di via Bolla, è necessario che alle famiglie più fragili sia assicurato il trasferimento in altre unità abitative. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022)15 feb. (Adnkronos) - "Premesso che non amo speculare su fatti incresciosi, come l'incendio di via Bolla, quindi sulla pelle dei cittadini, tengo a precisare che, se il Comune divolesse realmente collaborare dovrebbe svolgere una volta per tutte le proprie competenze e i servizi assegnati, tenendo anche conto di quanto stabilito in modo responsabile al tavolo in Prefettura". Così in una nota l'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Alessandro, replica al sindaco di, Giuseppe. "Il sindaco- prosegue- dovrebbe sapere che, prima che la Prefettura possa sgomberare i 100 'abusivi' di via Bolla, è necessario che alle famiglie più fragili sia assicurato il trasferimento in altre unità. ...

