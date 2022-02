Milan | bordate su Kessie | ' Possiamo anche fare a meno di lui'

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport', interviene un ex rossonero, che da un lato difende il centrocampista, ma dall'altro lo critica in maniera piuttosto netta., Albertini duro su: ...

Advertising

Gladius_bw : @MilanWorldForum Oltre alla poca intelligenza, #Cassano mostra un astio incomprensibile, visto che l’unico scudetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan bordate

CalcioMercato.it

, Albertini duro su Kessie: 'Parli chiaro' Demetrio Albertini © LaPresseDemetrio Albertini ha espresso il suo punto di vista sulla questione prendendo le distanze dai fischi per il bene del ...Aveva doppia dedica, ovvero Kessie e Romagnoli : ' 'Chi ama illo dimostra coi fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti'. Per Kessie si sono aggiunti anche i fischi:sia all'annuncio ...Demetrio Albertini ha espresso il suo punto di vista sulla questione prendendo le distanze dai fischi per il bene del Milan, ma chiedendo chiarezza al giocatore. “Contestarlo in questo momento è fuori ...E un messaggio eloquente . Daniele Triolo. Tiene banco, sui quotidiani sportivi in edicola stamattina, la rottura tra Franck Kessié e la tifoseria organizzata del Milan. Il tutto accompagnato da ...