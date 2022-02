Lotito e De Laurentiis pronti a rilanciare alla Serie A la proposta di uscire dalla Figc (Di martedì 15 febbraio 2022) Secondo quanto scrive La Stampa, oggi, in Assemblea di Lega Serie A, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Lazio, Claudio Lotito, rilanceranno l’idea di un’uscita dei club dalla Figc. Sarebbe anche già stato chiesto un parere alla Fifa. “Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis sono molto agguerriti contro la Figc. Oggi in assemblea gli oppositori di Gravina presenteranno pareri legali finalizzati a bloccare la mutualità della Serie A verso le Serie inferiori. E rilanceranno l’idea di un’uscita dalla Figc sul modello della Premier League. Sarebbe già stato chiesto un parere alla Fifa che, però, non conferma. Per un passaggio così ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Secondo quanto scrive La Stampa, oggi, in Assemblea di LegaA, il presidente del Napoli Aurelio Dee quello della Lazio, Claudio, rilanceranno l’idea di un’uscita dei club d. Sarebbe anche già stato chiesto un parereFifa. “Claudioe Aurelio Desono molto agguerriti contro la. Oggi in assemblea gli oppositori di Gravina presenteranno pareri legali finalizzati a bloccare la mutualità dellaA verso leinferiori. E rilanceranno l’idea di un’uscita dsul modello della Premier League. Sarebbe già stato chiesto un parereFifa che, però, non conferma. Per un passaggio così ...

Advertising

napolista : #Lotito e #DeLaurentiis pronti a rilanciare alla #SerieA la proposta di uscire dalla #Figc Hanno in mente il model… - napolista : Lega #SerieA: #DeLaurentiis e #Lotito contrari a #Bonomi presidente (spingono per #Casini) Il numero uno di Confin… - pc_947 : @Mterryf1 Ma poi perchè lo fa? Avrebbe a che fare con gente come Lotito, De Laurentiis, Joe Barone, Giulini, Setti, Pozzo, etc.etc. - AnnaPinaju : @capuanogio Si perde anche pubblico allo stadio se la partita è decisa da terzi. Tanto vale restarsene a casa a gio… - fiock81 : Che bella la Serie A di Agnelli, Lotito e De Laurentiis. -