La DBS Bank di Singapore ha deciso di offrire servizi cripto agli utenti

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 15 febbraio 2022) La megabanca diDBS prevede di espandere il trading divalute al grande pubblico Il CEO Piyush Gupta ha evidenziato che il piano è quello di espandersi nel trading online e in un modello operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 DBSè stato il primo ente finanziario a ricevere l'approvazione MAS lo scorso anno Il più grande istituto di credito di, DBS, ha rivelato i piani per espandere l'offertainvestitori al detto entro la fine dell'anno. La banca è nota per essere stata tra le prime istituzioni finanziarie ad ospitare un banco di trading divalute per investitori istituzionali. L'amministratore delegato della banca e direttore del gruppo DBS, Piyush Gupta, ha rivelato lunedì, durante la pubblicazione ...