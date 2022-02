Josh O’Connor protagonista per Alice Rohrwacher, partite le riprese de La chimera (Di martedì 15 febbraio 2022) Iniziate le riprese de La chimera, il nuovo film di Alice Rohrwacher con un super cast che va dal vincitore del Golden Globe Josh O’Connor a Isabella Rossellini Sono attualmente in corso tra Tarquinia, Blera e il sud della Toscana, le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, La chimera. L’uscita del film è prevista per il 2023, distribuito in Italia da 01 Distribution. Ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, il film racconta di un giovane archeologo inglese (il vincitore del Golden Globe per The Crown Josh O’Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 15 febbraio 2022) Iniziate lede La, il nuovo film dicon un super cast che va dal vincitore del Golden Globea Isabella Rossellini Sono attualmente in corso tra Tarquinia, Blera e il sud della Toscana, ledel nuovo film di, La. L’uscita del film è prevista per il 2023, distribuito in Italia da 01 Distribution. Ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, il film racconta di un giovane archeologo inglese (il vincitore del Golden Globe per The Crown) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba ...

Advertising

LauraDelliColli : RT @RBcasting: Sono attualmente in corso in Italia le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, 'La Chimera'. Nel cast Josh O'Connor, Isa… - pickurmochi : Josh O'Connor è tornato fra i vivi? E per di più in Italia? - gual89 : RT @RBcasting: Sono attualmente in corso in Italia le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, 'La Chimera'. Nel cast Josh O'Connor, Isa… - tassoroscia : ma che bel san valentino questo passato a vedere Josh O’Connor infilare la mano nel culo di una mucca - terreconfineff : RT @RBcasting: Sono attualmente in corso in Italia le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, 'La Chimera'. Nel cast Josh O'Connor, Isa… -