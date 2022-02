Il re degli imballaggi: il polietilene (Di martedì 15 febbraio 2022) Quando si tratta di imballaggi il materiale è tutto. La qualità degli imballaggi, volti alla protezione delle merci, è enormemente cresciuta negli anni e a fare la differenza è sempre il materiale con cui l’imballaggio viene costruito. Il polietilene è un polimero plastico, tra i più utilizzati, che si presenta come un sottile film. Essendo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Quando si tratta diil materiale è tutto. La qualità, volti alla protezione delle merci, è enormemente cresciuta negli anni e a fare la differenza è sempre il materiale con cui l’o viene costruito. Ilè un polimero plastico, tra i più utilizzati, che si presenta come un sottile film. Essendo L'articolo

Advertising

Ecodallecitta : Incrementati i corrispettivi @conai riconosciuti ai comuni per la raccolta degli #imballaggi Un articolo di… - Pomilids : RT @conai: Al via l'edizione 2022 del #BandoEcoDesign! 500.000 euro in palio per le imprese che hanno riprogettato un #imballaggio in chiav… - eurepack : Migliorare le caratteristiche tecniche degli imballaggi e garantire maggiori efficienza e qualità ai consumatori fi… - PolimericaNews : RecyClass ha pubblicato il protocollo per la valutazione della riciclabilità degli imballaggi rigidi in polistirene… - jhonny_zehen : RT @MecspeBari: IL POLISTIRENE #MECSPE Parma #MECSPE2020 ??Nel caso degli imballaggi raccolti in modo differenziato, la scarsa resistenza a… -