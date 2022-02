Giappone, in 2021 Pil cresciuto +1,7%: torna positivo dopo 3 anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Giappone ha visto il suo Pil in crescita dell'1,3 per cento su base trimestrale tra ottobre e dicembre 2021 e del 5,4 per cento su base annua. L'ha comunicato oggi l'Ufficio di gabinetto del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilha visto il suo Pil in crescita dell'1,3 per cento su base trimestrale tra ottobre e dicembree del 5,4 per cento su base annua. L'ha comunicato oggi l'Ufficio di gabinetto del ...

