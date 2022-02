GF Vip, Manila Nazzaro nega davanti all’evidenza e Alfonso Signorini la sbugiarda in diretta (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche Manila Nazzaro grande protagonista della 41esima puntata del GF Vip 6. Ma è finita sbugiardata proprio da Alfonso Signorini: tradita da alcuni video mostrati nel corso della nuova diretta. Partiamo dal principio. Tutto è partito quando il conduttore ha mostrato dei filmati sulle nomination della scorsa settimana, quando Katia Ricciarelli ha preferito avvantaggiare Davide Silvestri anziché la sua amica. Che poi, in confessionale, ammette di esserci rimasta male: “Lei non mi cerca, non mi chiede… Lei sa che ho qualcosa ma non le interessa”, dice Manila Nazzaro e la stessa identica cosa la pensa anche la cantante lirica. Poi un altro video, quello che poi scatena il caos al GF Vip 6. Manila Nazzaro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Anchegrande protagonista della 41esima puntata del GF Vip 6. Ma è finitata proprio da: tradita da alcuni video mostrati nel corso della nuova. Partiamo dal principio. Tutto è partito quando il conduttore ha mostrato dei filmati sulle nomination della scorsa settimana, quando Katia Ricciarelli ha preferito avvantaggiare Davide Silvestri anziché la sua amica. Che poi, in confessionale, ammette di esserci rimasta male: “Lei non mi cerca, non mi chiede… Lei sa che ho qualcosa ma non le interessa”, dicee la stessa identica cosa la pensa anche la cantante lirica. Poi un altro video, quello che poi scatena il caos al GF Vip 6....

